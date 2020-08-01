شكرا لبحثكم عن خبر الصحة السعودية تكشف قصة مصاب بكورونا أهمل الفحص والعزل .. ومفاجأة بشأن ما حدث لـ 20 فرداً من عائلته والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب مصاب بفيروس كورونا في نقل العدوى لأكثر من 20 فرداً بعائلته .
وأوضحت الصحة السعودية تحت عنوان “قصة حالة” ضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة ، أن أحد المصابين في إحدى المحافظات بعد ظهور أعراض المرض عليه تأخر بالفحص ولم يعزل نفسه .
وأشارت الصحة إلى أن المصاب تسبب في نقل العدوى لقرابة 20 شخصاً من عائلته من ضمنهم امرأة كبيرة في السن .
وكانت وزارة الصحة قد سجلت اليوم 1686 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن بالمملكة 275905 حالة .
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