شكرا لبحثكم عن خبر الصحة السعودية تكشف قصة مصاب بكورونا أهمل الفحص والعزل .. ومفاجأة بشأن ما حدث لـ 20 فرداً من عائلته والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تسبب مصاب بفيروس كورونا في نقل العدوى لأكثر من 20 فرداً بعائلته .

وأوضحت الصحة السعودية تحت عنوان “قصة حالة” ضمن تقريرها اليومي عن مستجدات كورونا في المملكة ، أن أحد المصابين في إحدى المحافظات بعد ظهور أعراض المرض عليه تأخر بالفحص ولم يعزل نفسه .

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وأشارت الصحة إلى أن المصاب تسبب في نقل العدوى لقرابة 20 شخصاً من عائلته من ضمنهم امرأة كبيرة في السن .

وكانت وزارة الصحة قد سجلت اليوم 1686 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن بالمملكة 275905 حالة .