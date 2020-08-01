شكرا لبحثكم عن خبر تحذير هام لكافة المواطنين من أكل كبد الأضحية بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة آثار القبلي المواطنين من تناول كبد أضاحي العيد والذبائح بشكل عام قبل طهيها لما تحمله من ميكروبات وبكتيريا ضارة على جسم الإنسان.

وقالت الدكتورة القبلي : إن “الكبد هو مركز المصفاة لتخليص الجسم من السموم الموجودة في الأدوية والاطعمة، و بالتالى فإن تناول الكبد بدون طهي قد يزيد من فرص انتقال أى ميكروبات ضارة أو بكتيريا لجسم الإنسان مباشرة”.

وأضافت.. يمكن للميكروبات والبكتيريا المتواجدة في كبد الحيوان أن تخترق أى جهاز فى جسم الإنسان، مشيرة إلى أن هناك دراسات علمية أثبتت أن الكبد قد تحمل مرض دودة الكبد ويسمى “فيشولا” وتنتقل عدوى هذا المرض للإنسان عن طريق أكل الكبد واللحوم غير المطبوخة وتنتج نزلات معدية و معوية وعسر هضم.

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ونصحت الأهالي بضرورة طهي الكبد قبل تناوله بشرط ألا تزيد فترة طباخته عن 5 دقائق وذلك للحفاظ على العناصر الغذائية والمعادن الموجودة خاصة وأن الكبد من الأعضاء التي تنضج بسرعة عند تعرضه للحرارة.

وأفادت الدكتورة القبلي بأن الكبد المطبوخ بشكل جيد يعد مصدرا ممتازا للبروتين ومصدر مهم لفيتامين A لمن يعاني من نقص هذا الفيتامين، بالإضافة إلى العناصر المعدنية النادرة مثل النحاس والزنك والكروم، ومصدر ممتاز للحديد لمن يعانون من الأنيميا.

وأفادت أيضا بأن الكبد مصدر مهم لمركبات فيتامين B وعلى وجه الخصوص فيتامين B12 ‪ ‬ B9 ، منوهة إلى أن الحد الأقصى لعدد تناول الكبد هو مرتين في الأسبوع.

يُذكر أن هناك مناطق في اليمن يفضل سكانها تناول الكبد وبعض أعضاء الذبائح بدون طباخة، خاصة في عيد الأضحى المبارك.