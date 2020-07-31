شكرا لبحثكم عن خبر صور.. اربعة ابناء في الضالع ينقلون والدهم بالمجنز " النعش" مثل الميتين .. والسبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول نشطاء يمنيين في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأربعة أخوان يحملون والدهم المسن على تابوت جنازة وهو على قيد الحياة في محافظة الضالع Advertisements وأوضح الناشطون في منشوراتهم ان الرجل المسن ساءت حالته الصحية واضطر الأبناء لحمل والدهم بهذه الطريقة كوسيلة وحيدة لأسافه الى المستشفى بسبب وعورة الطريق الواقعة بين مديريتي دمت ومريس التي تعرضت للتدمير اثناء الحرب واشار الناشطون الى ان مسافة الطريق قبل الحرب كانت تقطع عبر السيارة في اقل نصف ساعة

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