شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون بطلة أفلام خالد يوسف الاباحية الفنانة "شيما الحاج" ..شاهدو فضيحتها الجديدة التي هزت الوسط الفني ..ظهرت على سجاد أحمر وكشفت عن مفاتنها بطريقة صادمة ومثيرة .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بطلة الأفلام الإباحية مع خالد يوسف، الممثلة شيما الحاج، وبكل وقاحة ظهرت من جديد في فيديو جديد إنتشر لها وكأن شيئا لم يكن، ولا كأنها قامت بأي عمل تخجل منه حتى الحيوانات.

حيث شاركت بطلة الأفلام الإباحية المصرية شيما الحاج، وبكل وقاحة في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، بدورته الـ41 والمقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، وأطلت بفستان أسود مكشوف على السجادة الحمراء.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• هل تخيلتم شكل وجمال إبنة الملك سلمان ..شاهدو المفاجأة التي قهرت كل نساء السعودية وأميرات الخليج .."صور"

• أجمل مذيعة بقناة الجزيرة تعاشر "بشار الأسد" في قصره ..وزوجته يجن جنونها بعد انتشار المفاجأة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد

• هل تذكرون بطلة أفلام خالد يوسف الاباحية الفنانة "شيما الحاج" ..شاهدو فضيحتها الجديدة التي هزت الوسط الفني ..ظهرت على سجاد أحمر وكشفت عن مفاتنها بطريقة صادمة ومثيرة .."صور"

• مقتل نجمة "طيور الجنة" ومحبوبة الجماهير بطلق ناري في أحد شوارع الأردن ..والحزن يجتاح الوسط الفني

• مراهقات سعوديات خرجو للتسوق بملابس فاضحة ..وعند دخولهم أحد المولات لم يستطع مجموعة من الشباب تمالك انفسهم امام الاثارة والجمال فحدثت الفضيحة التي لم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو

• رامز جلال ينتقم من الفنان " عادل إمام " شر انتقام في برنامج "رامز مجنون رسمي" ..وقناة MBC ترفض بث الحلقة والسبب صادم وفاضح .."شاهد فيديو مسرب "

• هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

• اربع معلمات سعوديات يمارسن الجنس مع سائقهم الخاص ويخصصن له راتب شهري ..والسبب صادم ولم يخطر على بآل أحد ..شاهد الصور والتفاصيل

Advertisements

• تسريب صور فاضحة لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان عشيقها ..شاهد

• قالت أن هذا النوع من الرجال لديهم طاقة جنسية خارقة .. فتاة سعودية شديدة الجمال تعلن رغبتها في الزواج من شخص أسود البشرة ليشبع رغبتها المجنونة .. شاهد الفيديو

• مفاجأة لم يتوقعها أحد ..شاهدو ماذا حدث داخل الطائرة العملاقة التي نقلت أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى أمريكا .."فيديو"

• شاهد المفاجأة التي ستحدث لجسمك اذا شربت عصير الليمون يومياً !!

• الكويت تصحو اليوم على خبرا حزين وفاجعة مدوية ليس لها مثيل والحزن يجتاح عموم البلاد ..شاهد ما الذي حدث

• شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور)

• شاهد فضيحة برنامج ذا فويس على قناة MBC .. متسابقة مغربية سحرت عقول لجنة التحكيم بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدث مالا يمكن تخيله ..فيديو

• تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد

-----------------------

ويعد هذا الظهور الأول لشيما بعد خروجها من السجن إثر حبسها منذ عدة أشهر على ذمة القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق ونشر فيديو فاضح مع الفنانة المصرية منى فاروق والمخرج المصري خالد يوسف.

وكانت محكمة مصرية قررت إخلاء سبيل شيما بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وإلغاء قرار تحديد إقامتها.