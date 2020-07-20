شكرا لقرائتكم خبر عن هند القحطاني تستعرض ملابس داخلية.. والجمهور: لا عاد لهون وبس رخص غير طبيعي "فيديو" والان نتابع التفاصيل

كتب امير فتحي في الاثنين 20 يوليو 2020 07:51 مساءً - هند القحطاني تستعرض ملابس داخلية.. والجمهور: لا عاد لهون وبس رخص غير طبيعي “فيديو”

عادت الناشطة السعودية هند القحطاني، لإثارة الجدل من جديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو جريئا لها، ظهرت فيه وهي ترتدي “اللانجري” لتستعرضه على جسدها لمتابعيها.

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ووصفت هند في فيديو عبر سناب شات، خلال تقديمها إعلانا عن قميص نوم باللون البرتقالي؛ إذ قالت: “الأقمشة والفخامة..شي فاخر وشي روعة روعة”، ثم قامت لتقف أمام الكاميرا وتستعرض مفاتنها فيه وهي تقول: “شوفو كيف.. شي رائع”.



ولم تكتف باستعراض هذا القميص، بل قامت باستعراض قطع أخرى من الملابس الداخلية النسائية، وهو ما عدّه الجمهور تجاوزا للخطوط الحمراء، وأنها باتت لا تمانع في فعل أي شيءٍ لتكسب النقود وتكون مثار حديثٍ وجدل وتتصدر الترندات في مواقع التواصل الاجتماعي قاطبةً.

وجاءت التعليقات: “لا عاد لهون وبس.. اللي اغتشوا ماتوا…رخص غير طبيعي..نقدر نشووفة بالكاتلوج بدون طريقة العرض المعفنه ذي..احترمي ولدك اقلها..ياخي هي مستقصدتها وعارفه انه راح تهاجم ، كل ذا علشان الترند…ياخي والله عييييييب بجد وصلت فيها لحد هون والله عيب… عينك عينك.. والله الأجانب استحو يقدمو هالشي يلي انتي قدمتيه”.

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ويأتي هذا الفيديو المثير للجدل بعد يومين تقريبا على نشرها مقطع فيديو آخر، قدمت من خلاله إعلانا عن حمالة صدر، وقالت فيه بأن صدرها طبيعي ولا تستخدم مواد مثل السيلكون لإظهاره، إذ علقت وهي تستعرض حمالة الصدر: “هاد الصدرية رهيبة أنا مثلكم طبيعية ومو حاطة سيليكون”.

وكانت هند القحطاني تروّج في المقطع المتداول للحمّالة بعد أن ارتدتها، إلا أنها كشفت أجزاء فاضحة من صدرها، في الوقت الذي كانت تذكر فيه مميزات حمّالة الصدر تلك، كما استعرضت في الفيديو مفاتن جسدها؛ ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.

وكانت الناشطة السعودية قد أثارت أيضا غضب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة مماثلة بعد نشرها مقطع فيديو جريئا عبر حسابها في “سناب شات”، استعرضت فيه جسمها.

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