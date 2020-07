شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 فنانات عرب يعترفن أنهن في الأصل "ذكور" قبل التحوّل.. ستنصدم عند معرفة رقم 3!! شاهد من تكون؟؟ (صور). والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لجأ بعض المشاهير الى دفع عشرات آلاف الدولارات كي يُحوّلوا جنسهم، عبر عملياتٍ جراحية دقيقة، حتى أصبح بعض هؤلاء شبيهاً ب​النساء​ لدرجة قد لا يمكن للبعض أن يميز بينهم وبين النساء، ولم يقتصر الأمر على المشاهير الأجانب، بل أيضاً وصل الى المشاهير العرب.



في هذا المقال سنستعرض أبرز المشاهير، الذين خضعوا لعمليات تحول جنسي.

​ألكسيس أركيت​

الممثلة الأميركية ألكسيس أركيت متحولة جنسياً من ذكر إلى أنثى، ووثقت حكايتها في فيلم "إلكسيس اركيت: إنها أخي"، وقامت بعدد من الأدوار التمثيلية مع أهم المشاهير مثل ​جون ترافولتا​ و​صامويل جاكسون​ وغيرهما.

لافيرن كوكس​

الممثلة الأميركية لافيرن كوكس تحوّلت من ذكر إلى أنثى، وهي الشخص ​المتحول الجنسي​ الوحيد الذي رشح لجوائز إيمي، واشتهرت بدورها في Orange is the New Black.

​أماندا ليبور​

عارضة الأزياء الأميركية أماندا ليبور أجرت عملية التحول الجنسي من ذكر لأنثى، عندما كان عمرها 15 عاماً، وأجرت عمليات تجميلية أخرى لتتحول لهذا الشكل.

​جينا تالاكوفا​

عارضة الأزياء الكندية جينا تالاكوفا تحوّلت جنسياً إلى فتاة عندما كانت في عمر 14 عاماً، ولم تصبح متحولة بالكامل إلا في سن الـ19 عاماً، كما أنها شاركت في مسابقة ملكة جمال كندا.

​كارمن كاريرا​

نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كارمن كاريرا متحولة جنسياً إلى فتاة، وشاركت في العديد من الأنشطة التي تركز على رفع مستوى الوعي حول مرض الإيدز.

​كاتلين جينر​

نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كاتلين جينر تحوّلت جنسياً من رجل إلى إمرأة، وكانت زوج والدة النجمة الأميركية كيم كارداشيان.

جيسا

دخلت "جيسا " موسوعه غينيس للأرقام القياسية، بعد تقديمها لاطول لحيه نسائيه في العالم، كما إستغلت موهبتها في التمثيل المسرحي، حيث أنه بلغ طول لحيتها 29.9 سم.

وتعرف السيدة النمساويه قبل تحولها "توماس نويورث"، واشتهرت باسم (كونشيتا ورست)، هو مغني نمساوي.

من "صبحي" الى "هيفا ماجيك"

أجرت "هيفا" وهي أشهر متحول جنسي في لبنان العديد من عمليات التجميل، بعد أن أجرت العملية الأولى المتعلقة بتحولها جنسياً، لتمتهن الغناء بعد ذلك، وتصدر أغنية "مجننتهم يا أنا"، والتي ظهرت في الفيديو كليب الخاص بها شبه عارية.

​رغد سلامة​

رغد سلامة أثير حولها الجدل، بعد إدعاء البعض أنها تحولت جنسياً من ذكر إلى أنثى، وكانت تدعى "سمير نمر سلامة"، ولكن قضت محكمة مصرية لصالحها، في دعوى المحامي نبيه الوحش، والذي طالب بطردها من مصر لأنها قامت بتحويل جنسها من ذكر إلى أنثى، ولكن المحكمة برأتها من هذا الإتهام وأثبتت أنها أنثى، ومع ذلك فالشائعات لا زالت تطارها.

الطويل​

الممثلة المصرية حنان الطويل، الشهيرة بـ"كوريا" و"ميس إنشراح"، كانت أول ممثلة مصرية تتحول جنسياً، وكانت تدعى "طارق"، وقالت في تصريحات صحفية إنها كانت دائماً تشعر أنها غريبة عن عالم الرجال، وعندما كان يراها الناس يشعرون نحوها بالشفقة لأنها حسب المظهر رجل، لكن تسيطر على تصرفاتها سلوكيات أنثوية سواء في أسلوب الحديث أو حركاته أثناء المحادثة، لدرجة أنها كانت تربي شعرها مثل الفتيات وتميل إلى استعمال أدوات الماكياج مثلهن، ما جعل الناس في حيرة من أمرها، وهو ما دفعها إلى السفر للخارج لإجراء العملية، والتحول من "طارق" إلى "حنان".

​الراقصة المغربية نور​

أجرت نور عملية تحويل من ذكر إلى أنثى في سويسرا، ولكن فشلت في تغيير اسمها من "نور الدين" إلى "نور" بعد أن رفضت محكمة مغربية ذلك، على الرغم من مرور سنوات طويلة على تحولها منذ العام 2004.

وقالت نور في تصريحات صحفية إنها تحملت الكثير لكي تخرج الأنثى التي عاشت داخلها منذ طفولتها، وتجعل منها إنسانة مشهورة يتحدث عنها الجميع في حضورها وغيابها، بعد احترافها الرقص وعروض الأزياء، موضحة أنها ولدت "خنثى" وأنها ضحية "عيب خلقي" في تكوينها الجسدي.

الممثلة الكويتية ​بشاير​

إعترفت بشاير في عام 2009 بأنها متحولة جنسياً من ذكر إلى أنثى، وأكدت أنها لا تخجل من ذلك، قائلة في تصريحات صحفية: "ما فعلته ليس عيباً أو مخالفاً للشرع، هذا شيء بداخلي وهذه حقيقتي، فقد أثبتت الفحوصات الطبية والأوراق الرسمية أنني من الحالات الطبية المعروفة، التي تستلزم تحويل جنسي من ذكر إلى أنثى، و95% من أعضائي تشير إلى أنني أنثى، لذا سيكولوجياً أنا أنثى".