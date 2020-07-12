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كتب امير فتحي في الأحد 12 يوليو 2020 07:50 مساءً - العرافة اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تصعق الجميع لأول مرة بتوقع لا يصدق .. هذا ماسيحدث في سلطنة عمان في الأيام القادمة!

تعتبر الفلكية ليلي عبد اللطيف من اشهر علماء التوقعات في عالم الابراج الفلكية ولها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، و ليلى عبد اللطيف مِن مَوالِيد العَاصِمة الّلبنانية بيروت، و تحظى بالكثير من المتابعين والتي يَحترمها ويعتمد على توقعاتها المَلايين مِن الناس، وهُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2020 لسلطنة عمان.

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بحسب توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف ستلعب سلطنة عمان دورا مهما في تسهيل أي اتفاق محتمل بين السعودية و”الحوثيين” وإيران بينما تحتفظ بسياسة محايدة بشأن القضايا الإقليمية، من المرجح أن تلعب سلطنة عمان دورا نشطا من خلال الجماعات اليمنية على حدودها مع اليمن.

وستواجه عمان بقوة جهود الإمارات للسيطرة على المحافظات الشرقية والجنوبية في اليمن، وخاصة المهرة، التي تعتبرها مسقط بمثابة تهديد للأمن القومي.

من المتوقع أن يواصل القطاع غير النفطي في سلطنة عمان أداءً أفضل من قطاع المحروقات. سيتوسع قطاع الغاز الطبيعي المسال في سلطنة عمان حيث تستعد السلطنة لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2021.

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