شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارالمصري" يباغت "ولي العهد السعودي" ويوجه له صفعه مدوية بلقب مهين وجارح واتهام خطير لامام الحرم المكي..لن تصدق ماذا قال ؟؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اطلق المستشار السابق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقب جديد على ولي العهد السعودي ووصفه " أبو منشار " كما اتهم امام الحرم المكي الشيخ عادل الكلبناني بأنه جبان ويلتزم الصمت ازاء مايحدث لكثير من اصدقائه الدعاة الذين يقفون خلف القضبان لسنوات عديدة . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements جاء ذلك في الرسالة التي بعثها أحمد عبد العزيز المستشار الإعلامي السابق للرئيس الراحل محمد الى الشيخ عادل الكلباني إمام الحرم المكي السابق بمناسبة قدوم حفيد لأسرة الكلباني. وقال مستشار مرسي :" بورك لكم في الموهوب وشكرتم الواهب يا شيخ عادل.. ولعلها مناسبة لأذكرك بأن الشيخ العودة وغيره من المصلحين رزقهم الله بأحفاد، وهم في سجون أبو منشار محمد بن سلمان، فلم يستطيعوا التغريد فرحا (مثلك) بقدوم أحفادهم! ولا رؤيتهم، بل ولم يسمعوا أصوات ذويهم طيلة شهور!! فماذا تقول لأبي منشار؟" وكان الكلباني قد كتب على حسابه في تويتر قائلا :" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات شرف دنياي فجر اليوم الحفيد المبارك عادل بن عبدالإله بن عادل أصلحه الله وحفظه وبارك وجعله قرة عين لوالديه وأهله".

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