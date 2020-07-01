شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة صادمة.. الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون تنجب طفل دون زواج.. شاهد كيف أصبح شكلها (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مفاجأة صادمة تلقاها الجميع وخاصة النشطاء في المملكة العربية السعودية، أعلنت الفتاة السعودية الهاربة التي حصلت على حق اللجوء في كندا أنها أنجبت طفلها الأول على الرغم من عدم إعلان زواجها، لكنها قد صرحت من قبل أن رفيقها شاب أسمر، في إطار دعمها للتظاهرات الأمريكية ضد واقعة جورد فلويد العنصرية.

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وقالت رهف في منشور عبر أحد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع للسعودية يبطلون يتكلمون، مستقرة وعندي زوج وطفل، كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع ، قالوا لي كلمة كملي حياتك هناك بما أنك مستقرة”.

وأثار هذا التصريح حالة كبيرة من الجدل، إذ رأى بعض المتابعين أن رهف حققت ما تحلم به أي فتاة؛ إذ تزوجت وأنجبت طفلا وهي بعمر الـ 20 عامًا.

رهف القنون تنجب طفل دون زواج

فيما عبر بعض آخر عن صدمته لتحول رهف إلى قدوة عند بعض الفتيات المراهقات بعد إعلانها زواجها وإنجابها، بالإضافة إلى رضا عائلتها عنها وعودة العلاقات بينهما.

هذا ولفتت رهف الأنظار إليها بأحدث ظهور لها؛ إذ بدت بملامح مختلفة وملابس جريئة.

وتداول عدد من رواد موقع تويتر صورة مزعومة لزوج رهف وابنها، وتظهر الصورة أن زوجها أجنبي من أصحاب البشرة الداكنة.

وشكك آخرون بحقيقة زواج رهف متهمينها أنها تعيش علاقة محرمة وأن طفلها غير شرعي، لا سيّما أنها لم تعلن سابقًا ولا بأي شكل من الأشكال عن ارتباطها.