شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لم تتحمل تعليق إحدى متابعيها فخلعت ثيابها كاشفة عن صدرها وثدييها قائلتا "إبطي ليس أسود"...الناشطة "هيا كرزون" في ردها...(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الناشطة الاردينة هيا كرزون فيديو ردا على فتاة قالت لها "إبطك أسود".

وظهرت كرزون في الفيديو غاضبة على الفتاة التي تحدثت عنها في إحدى منشوراتها قائلتا "ابطك اسود" حيث لاقت العديد من الإعجابات على التعليق مما دعى الناشطة هيا كرزون أن ترد عليها.

الناشطة هيا كرزون لم تأبه لأحد وظهرت في فيديو مباشر لمتابعيها تكشف عن إبطها.

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