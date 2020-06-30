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عدن - ياسمين التهامي - تحذير هـام وخطير.. احذر سلق البيض بعد إخراجه من الثلاجة .. حتى وإن كنت ستموت من الجوع





جرت العادة لدى كثيرين بسلق البيض بعد إخراجه من الثلاجة مباشرة، فهل تعرف أن هذا السلوك يعد خطأ؟ وبحسب موقع "thekitchn"؛ يرجع السبب وراء منع سلق البيض بعد إخراجه من الثلاجة مباشرة، إلى أن ذلك يؤدي إلى تشقق قشر البيض أثناء السلق، وخاصة عند وضعه في الماء الساخن أو المغلي؛ لذلك من الأفضل إخراجه من الثلاجة قبل بدء غليه لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ما يساعد على جعل البيض في الإناء أقل صدمة ويمنع تشقق القشرة بسهولة.





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