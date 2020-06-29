شكرا لبحثكم عن خبر العرافة الشهيرة ‘‘ليلى عبد اللطيف’’ تكشف عن الحدث السار الذي سيحدث في اليمن والدول العربية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ظهرت العرافة الشهيرة اللبنانية ليلى عبد اللطيف في برنامج لتسرد التوقعات والاحداث القادمة في الوطن العربي والعالم الذي يشهد حروب وانتشار للامراض

وحول فيروس كورونا الذي ارعب العالم قالت أنا متفائلة، الكورونا متل الحلم، هذه الأزمة ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتهاالفيروس سينتشر في أميركا وأوروبا أكثر ليختفي لاحقًا بغمضة عين.

الأطباء العرب سيخترعون دواءً لمعالجة الكوروناأتوقع أن ينتشر فيروس من نوع آخر في الدول الأفريقية.

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وحول الحروب الدائرة في الوطن العربي منها اليمن قالت نحن على وشك نهاية الحروب في الدول العربية.الدول العربية ستتحد وتصبح يدًا واحدة.

وحول الرئيس الامريكي ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمر بعارض صحي ويدخل المستشفى.

لبنان سيشهد تطورات كثيرة من الآن حتى نهاية السنة كما أن وجوهًا سياسية موجودة حاليا ستبتعد.