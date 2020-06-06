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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أجرت صحيفة “ديلي تليغراف” البريطانية مقابلة عبر الفيديو مع الأسترالية رينيه جراسي البالغة 25 عاما، التي هجرت سباقات السيارات لتدخل عالم الصور والأفلام الإباحية لأجل المال. ورغم دخول رينيه عالم سباقات السرعة عام 2015 كأول متسابقة لسباقات Supercars الأسترالية، إلا أنها فضلت العام الماضي الابتعاد عن هذه الرياضة والدخول في تجربة مغايرة. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * فتاة شديدة الجمال تترك سباق السيارات وتتوجه نحو الافلام الإباحية وتكشف عن سبب صادم لم يخطر على بآل احد.. شاهد * قناة الجزيرة تنشر فيديو صادم للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتضع الأسرة المالكة في موقف محرج جداً... شاهد * الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) * الراقصة صافيناز تنشر فيديو قديم لها وهي مرتدية فستان شفاف يكشف جسمها..(شاهد الفيديو) * عاجـــل: فاجعة مروعة تهز السعودية والحزن يجتاح كل مناطق المملكة بعد هذا الحدث الأليم.. شاهد * شاهد عقوبة من يمارس العادة السرية في اندونيسيا .. أغرب 7 قوانين جنسية في العالم Advertisements * تسريب فيديو فاضح لاميرة كويتية وهي عارية بين احضان حبيبها.. شاهد * الفنانة سيرين عبدالنور تذهل جمهورها بصورة ليس لها مثيل .. وأمير سعودي يتقدم لها بعد مشاهدة هذة الصور .. شاهد * هل تذكرون الفنانة نسرين طافش.. شاهدو كيف كان شكلها قبل تكبير مؤخرتها ونفخ شفايفها.. صور * انتشار مقاطع فاضحة لممثل كويتي شهير وهو يظهر عضوه الذكري.. والمفاجاة من يكون.. شاهد * جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- وحسب الصحيفة البريطانية، فإن رينيه تبيع حاليا صورا وأفلاما إباحية مقابل اشتراك شهري عبر أحد المواقع الإباحية العالمية، ويبلغ مدخولها أسبوعيا حوالي 25 ألف دولار. وفي أول مقابلة مع وسائل الإعلام بعد ابتعادها عن سباقات السرعة، أبدت رينيه رضاها التام بمهنتها الجديدة وسعادتها الكبيرة للمقابل المالي الكبير الذي تتقاضاه حاليا، مقارنة مع المدخول الضعيف سابقا. وبالنسبة للعودة إلى حلبات السباق أكدت رينيه أن شغفها بسباقات السيارات انتهى كليا بعد دخولها في مجال جديد يدر عليها أموالا طائلة.

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