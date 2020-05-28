شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذة الفنانة العربية المشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجدت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني نفسها في موقف خطير بعدما انقضّ عليها أسد وأسقطها أرضاً، لتبدأ بالصراخ بشدة طالبة الاستغاثة. الحادثة عبارة عن مقلب خطير قام به محمد الصيرفي، مقدم برامج المقالب ونشره عبر حسابه على انستغرام. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هذة الفنانة العربية المشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو) * ظهور مثير لزوجة ملك الاردن.. الملكة رانيا تخطف الأنظار وكأنها حورية من الجنة وتقهر كل أميرات الخليج.. شاهد الصور * عاجـــل: الاردن تسبق جميع دول الخليج والدول العربية وتتخذ قرارًا هو الأول من نوعه لمواجهة فيروس #كورونا .. شاهد * فضيحة مدوية بين الأشجار للفنانة التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة ... كل شيء على الطبيعة احلى.. شاهد الصور * الاردن تشهد حادثة نادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.. والسبب "أم سلطان".. شاهد من هي وما الذي حدث لها.. (صور وتفاصيل) * عاجـــل: الرئيس الروسي يفاجئ دول الخليج ويصدر قرارًا جديد بشأن بشار الأسد.. شاهد * شاهدو من هي المذيعة السعودية التي ظهرت اليوم على قناة العربية وسحرت المشاهدين بجمالها الخارق ..(صور) Advertisements * هذا المشهد الفاضح "لروجينا" تم حذفه من مسلسل البرنس... شاهد * أسد يهاجم إمرأة وهي تصلي .. وعندما اقترب منها وأوشك على إلتهامها حدثت المعجزة التي لم يتوقعها أحد ..(شاهد الفيديو) * عـــــاجل .. مقتل السيدة ”رغد صدام حسين“ قبل قليل بشكل مفاجئ .. والحزن يعم المدن العراقية .. شاهد * صعقت الجميع بجمالها وسحرها واعتبروها اجمل نساء الارض ..شاهد الجمال الصاعق والمذهل لزوجة ولي العهد السعودي في اول ظهور لها ( صور مذهلة ) * عاجل : وفاة فنانة خليجية شهيرة قبل ’’ليلة الدخلة’’ بساعات.. والسبب ’’صادم’’ لجميع النساء (تفاصيل + صورة) * قناة الجزيرة تصدم السعوديين وتنشر صورة غير لائقة لــ محمد بن سلمان برفقة إيفانكا ترامب... شاهد * هل شاهدتم زوجة ملك البحرين من قبل.. سوف تنصدمون عند مشاهدة هذا الفيديو.. كأنها حورية تمشي على الارض • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- من جهتها، أعادت دومينيك نشر مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، لتؤكد مشاركتها في تصوير برنامج "أبو المقالب" الذي سيعرض قريباً. شاهدوا الفيديو:

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كانت هذه تفاصيل خبر هذة الفنانة العربية المشهورة تمايلت بجسدها العاري أمام أسد مفترس .. شاهد كيف انطلق نحوها وطرحها على الارض .. وعندما بدأ باغتصابها حدثت مفاجأة لم تخطر على بآل أحد ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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