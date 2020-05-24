شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد صغير السن فشل في اشباع رغبة حبيبته "اللبوة" فعاقبته بطريقة مرعبة لم تخطر على بال أحد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بعد أن فشل في إشباع رغبتها نظرًا لصغر سنه.. قتلت لبؤة أسدا هو أب أشبالها الثلاثة في قفصهم بحديقة للحيوانات في الولايات المتحدة .

وهاجمت زوري، البالغة من العمر 12 عاماً، أسدها البالغ من العمر 10 سنوات، مما أسفر عن موته مختنقا. ولم يتمكن موظفو حديقة حيوان إنديانابوليس من الفصل بينهما.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* السعودية تودع رمضان بخبر مفزع ومرعب... رحيل رفيق وحارس الملوك.. شاهد ما الذي حدث له وماهي قصته !!

* قناة MBC تنهي برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" بمفاجئة مرعبة وغير متوقعة.. ورامز جلال يصدم المتابعين بحقائق مذهلة لم يكن يتخيلها أحد.. شاهد

* هل تذكرون نجمة طيور الجنة "أمينة كرم" ..شاهدو كيف اصبح شكلها بعد أن بلغت سن ال18 وتخلت عن الحجاب وارتدت الملابس العاريه ..(صور صادمة)

* ظهور فاضح لابنة مخرج مسلسل "باب الحارة" .. كشفت عن مابين فخذيها وصدرها البارز .. شاهد

* ياسمين صبري تفجر مفاجأة في اخر يوم من رمضان وتنشر صورة فاضحة من وسط طائرة زوجها الخاصة.. شاهد

* عمرها 18 عام.. شاهد من هي الزوجة الجديدة للأمير محمد بن سلمان التي قهرت بجمالها كل اميرات الخليج

* شاهد المقطع الفاضح من مسلسل البرنس الذي قامت قناة "dmc" بحذفه إحتراما لشهر رمضان وعرضته قناة "MBC"السعودية .. فيديو

* الإمارات تنشر صورة فاضحة للشيخة "موزة" والدة الأمير تميم بن حمد.. وصحفي سعودي يكشف من وسط الرياض عن فضيحة جديدة لأبوظبي.. صور وتفاصيل

Advertisements

* أسد يخطف عروسة من يد العريس ..شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما شاهد الأسد يغرس مخالبه في جسد الفتاة ..(فيديو صادم ومروع)

* عريس سعودي يعيد العروسة لأهلها بعد 3 أسابيع فقط من الزفاف ويمهلهم 20 يوماً فقط ..لن تصدق ماهي المفاجأة التي اكتشفها وجعلته يعيد عروسته الى منزلها

* فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

وعاش الزوجان في نفس القفص لمدة ثماني سنوات، وأنجبا ثلاثة أشبال في عام 2015.

ونشرت حديقة الحيوان منشورا على موقعها على فيسبوك قالت فيه إنها ستجري "مراجعة شاملة" لمحاولة معرفة ما حدث.

وأضافت: "كان نيباك أسدا رائعا وسنفتقده كثيرا".

وقال العاملون بالحديقة إنهم انتبهوا لصدور "قدر غير عادي من الزئير" من قفص الأسود.

وكانت زوري تمسك نيباك من رقبته، وعلى الرغم من الجهود التي بذلها الحراس للفصل بين الزوجين، استمرت اللبؤة في الإمساك بالأسد حتى توقف عن الحركة.

وقال البيان إن العاملين بالحديقة لم يلحظوا أي سلوك عدواني بين الزوجين من قبل.

وقال ديفيد هاجان، أمين الحديقة، لوكالة رويترز للأنباء: "يبني العاملون روابط وثيقة مع الحيوانات، لذا فإن أي خسارة لأحدها تؤثر علينا كثيرا. بالنسبة للكثير منا، فإنه أشبه بفرد من الأسرة".

وقال البيان إنه لا توجد خطط حالية لتغيير الطريقة التي يجري التعامل بها مع الأسود في الحديقة.

وغالباً ما تهاجم اللبؤات الأسود في البرية، ويجري تصوير مثل هذه الحوادث في رحلات السفاري.