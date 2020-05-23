شكرا لمتابعة خبر عن من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟

كشف طبيب متخصص في مجال الجهاز التنفسي عن طريقة بسيطة لكنها شديدة الفاعلية اكثر من اللقاح المرتقب للقضاء على فيروس " كورونا " المستجد . وأكد الدكتور العالمي الشهير " دان لي دمكي " ان فيروس " كورونا " والمعروف علميا بأسم " كوفيد 19" المستجد كغيره من الفيروسات لديه نقاط ضعف شانه سان كافة فيروسات "كورونا " التي تصيب الجهاز التنفسي العلوي التي تعد هشة للغاية تتمثل في عدم قدرته على الحياة في درجة حرارة عالية ويمكنها ان تعيش لاسابيع واشهر في درجة حراة تحت الصفر. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ورد للتو.. قناة العربية تقطع جميع برامجها ..وتعلن عن اغتيال محمد بن سلمان قبل قليل..(تفاصيل خطيرة) عاجل:ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق وكارثي من داخل الامارات ستجبره على عدم التدخل في اليمن..كارثة ارعبت كل حكام الامارات لأنها ستقضي على دولتهم من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟ عاجل:الرئيس ترامب يباغت الجميع ويعلن رسميا تأييده المطلق لهذا الطرف قبل توقيع اتفاقية الرياض..شاهد موقف ترامب هل هو مع الشرعية ام الانتقالي Advertisements عاجل: أمريكا والسعودية والامارات يقلبون الطاولة فوق راس هادي والزبيدي وهذا الطرف احكم الجنوب والمناطق المحررة، واختيار هذه الشصية لقيادة المرحلة القادمة عاجل:السعودية تباغت الجميع وتطرد7 من وزراء الشرعية وتهلمهم 48 ساعة لمغادرة الااضي السعودية..وهذه الدولة الخليجية ترفض استقبالهم ( ليست قطر ) عاجل: الاطاحة بجميع الوزراء من مناصبهم..والزبيدي يوافق على رئيس الوزراء الجديد رغم انه ضد الانفصال..تعرف من هو رئيس الوزراء الجديد وماذا قال عنه الزبيدي عاجل: الامارات تصعق الجبواني والميسري وتباغت هادي بعرض مغري سيجعله الحاكم المطلق للجنوب مقابل طلب واحد..شاهد رد الرئيس هادي على العرض الاماراتي عاجل..ترحيل مليون ونصف مغترب يمني مع عائلتهم من قبل السلطات السعودية مباشرة بعد عيد الفطر المبارك لهذا السبب الصادم الذي لايخطر على البال واشار الدكتور " دمكي " أن فيروس " كورونا " يعيش فقط في مناطق الجسم الأكثر برودة وعادة في الانسجة المخاطية الموجودة داخل تجويف الأنف والجيوب الانفية ولان هذه الجيوب تقع خلف منطقة " الخدين " ومنخاري الأنف ومحجر العين فان هذه التجاويف تكون باردة وبدرجة جرارة الهواء الخارجي الذي نتنفسه . وكشف الدكتور " دمكي " أن القضاء على فيروس " كورونا " يحتاج فقط الى تدفئة منطقة الجيوب الأنفية من خلال طريقة مبتكرة ولكنها شديدة الفاعلية وذلك بتنفس هواء ساخن باستخدام جهاز " الشاشوار " الذي يستخدم لتصفيف الشعر حيث يتم تشغيل الجهاز وتوجيه فتحة الهواء الساخن الى منطقة " الأنف " مع استخدام بخاخ مياه بارده لرش الوجه اثناء استنشاق الهواء الساخن لتلطيف وتبريد اجزاء الوجه الاخري التي يتسرب سيلامسها الهواء الساخن . وجزم الدكتور " دمكي " أن استخدام هذه الطريقة السهلة كفيلة بايقاف انتشار الفيروس والقضاء عليه تماما مشيرا الى أن الاشخاص الذين يصابوا بالفيروس يمكنهم استخدام هذه الطريقة لجلستان او خمس جلسات كحد اقصي وسيتماثلون للشفاء كون الفيروس سيموت بجرد دخول الهواء الساخن الى الجيوب الأنفية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر من هو الطبيب الشهير الذي أهدى العالم علاجاً يقتل فيروس «كورونا» خلال دقائق.. وفاعليته 100 بالمائة وموجود في معظم البيوت اليمنية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.