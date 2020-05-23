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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الرئيس ترامب يباغت الجميع ويعلن رسميا تأييده المطلق لهذا الطرف قبل توقيع اتفاقية الرياض..شاهد موقف ترامب هل هو مع الشرعية ام الانتقالي

2020/05/23 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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