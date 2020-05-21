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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:الشيخ ياسر العواضي يتلقى قبل قليل ضربة ساحقة قصمت ظهره وصعقت كل شيوخ قبائل البيضاء..لن تصدق ما حدث ومن خذل العواضي وسلم رقبته للحوثيين

2020/05/21 الساعة 02:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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