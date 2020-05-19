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عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة قديمة تظهرها في فترة الطفولة، حينما كانت في الثامنة من عمرها. نالت الصورة اعجاب عدد كبير من محبي ياسمين، الذين قالوا إن ملامحها لم تتغير كثيراً، وبدت جميلة منذ طفولتها. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : * هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة ياسمين صبري قبل عشرين سنة .. لن تصدقو عند مشاهدتكم هذة الصورة !! * هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي تزوجت عصام في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الفضيحة التي فعلتها بين الأشجار .. كل شيء على الطبيعة أحلى..( صور ) * نجمة مسلسل " طوق البنات " الفنانة السورية هيا مرعشلي تصدم جمهورها بصور فاضحة.. كشفت عن صدرها وارتدت ملابس عارية... شاهد * فتاة اماراتية تنشر فيديو فاضح لزوجها في ليلة الدخله.. شاهد * بعد فستانها القصير.. نبيلة عبيد تقع في موقف محرج جداً في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وقناة MBC تنشر المحذوف... شاهد Advertisements * فتاة اماراتية اكتشفت ان زوجها تزوج عليها، فانتقمت منه بطريقة لم تخطر على بآل بشر وافقدته رجولته نهائيا.. شاهد * حفيدة عادل إمام تخطف الأنظار في عيد ميلاد جدها.. ظهرت فاتنة وكأنها حورية من الجنة.. "صور" * فنانة مشهورة تكشف ما حدث خلف الكواليس: ‘‘عادل إمام’’ أحرجني بهذا الفعل قبل أن يحتضنني ويحملني على كتفه .. أوجعني لكني لم أصرخ.. شاهد * بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) * المراهقة السعودية مريم العتيبي تفاجئ الجميع وتكشف عن ساقيها وتنشر صورة البطيخة !! ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- ياسمين صبري تقدم في الموسم الرمضاني الحالي، مسلسلاً بعنوان (فرصة ثانية)، يشاركها في بطولته كل من أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، نهال عنبر، دياب، وغيرهم.

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