شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد فستانها القصير.. نبيلة عبيد تقع في موقف محرج جداً في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. وقناة MBC تنشر المحذوف... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وقعت الفنانة نبيلة عبيد اليوم بموقف محرج اثناء استضافته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يبث على قناة Mbc.

وبدأت مقدمة البرنامج "اروح" بطرح الأسئلة على الفنانة نبيل عبيد، منها سؤالها عن 3 ضرب 5، فاجابت نبيلة بـ6

وهو ما جعلها في موقف محرج وملح تندر وسخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وارتدت الفنانة نبيلة عبيد فستان قصير، على خلاف بقية الفنانات اللواتي استضافهن البرنامج، وهو ما دفع رامز جلال إلى تغيير بعض فقرات البرنامج، بالإضافة الى مراعاة تقدم السن للفنانة نبيلة عبيد.

واكتفى رامز جلال خلال الحلقة بتحريك الكرسي إلى أعلى وأسفل وإلغاء فقرة الثعبان وفقرة نزولها في الماء ، أما عن فقرة الختام المعتادة لرامز التي يلقي بها ضيوفه في بركة الماء فقد تم الغائها.