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عدن - ياسمين التهامي - مهن متوقع أن يودع أصحابها السعودية للأبد بعدالعيد( قائمة جديدة)



مهن متوقع، أصدر وزير العمل والتمنية الإجتماعية قرارا بتوطين عدد من المهن الإدارية والقيادية والتخصصيـة وذلك في قطاع الإيواء السياحي وذلك بدءا من الأول من جمادي الأولى المقبل للمهن التشغيلية والتخصصية. وشمل هذا القرار توطين الفنادق المصنفة ب 3 نجوم فأعلى : الشقق الفندقية ، المنتجعات ، الفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى، وطبقا للقرار ، فإن وزارة العمل أعلنت أن هنالك مهن تقتصر العمل السعوديين والسعوديات بنسبة 100% في الإدارات التالية وما يتبعها من وحدات داخلية وهي ( الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية)، باستثناء المهن التالية (حامل الحقائب، عامل صف السيارات، السائق، البواب). كما تم توطين العمل بعدة وظائف جديدة سنذكرها بنسبة 100% وهي (نائب مدير فندق، مساعد مدير إدارة تقنية المعلومات، مدير إدارة ومساعد مدير إدارة المبيعات، مندوب وإداري وممثل المبيعات، مشرف النادي الصحي، مشرف خدمات عامة في فندق، كاتب استلام بضائع، مستلم طلبات خدمة الغرف، مضيف مطعم أو مقهى، كاتب استعلامات سياحية، سكرتير تنفيذي، كاتب إداري عام، موظف إداري، منسق إدارة). ووصلت نسبة توطين عدد من المهن لـ 70 %، ومن هذه الوظائف، مدير مبيعات ومدير مبيعات المؤتمرات والمناسبات، ولا يقل عن المواطنين عن موظف واحد في هذه المهن إن وجدت لكل منشأة (مشرف أغذية ومشروبات، مشرف خدمة الغرف، مشرف قسم الحفلات، مشرف مغسلة)، طبقاً لما بينه القرار.

