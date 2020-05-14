شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صحفي سعودي اطلق على مذيعة الجزيرة غادة عويس وصف "ساقطة" .. شاهد كيف ردت عليه بطريقة لم يتوقعها والجمته عن الكلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وصف الصحفي السعودي محمد البيشي الإعلامية في قناة الجزيرة غادة عويس بالمذيعة الساقطة.

جاء ذلك من خلال اعادته لنشر تغريدة للمذيعة غادة عويس، قالت فيها: "دروس عدة من فيديو سليماني على بودكاست.درس للجزيرة بأن الناس تعتمد عليها ولا تقبل منها اي خطأ تحريري يسقط سهوا.وكما قال لي أحدهم معاتبا فإن الثوب الأبيض تظهر عليه البقع اكثر من غيره.ودرس لايران هو كمية الكره الشعبي العربي لدورها بأوطانهم.ودرس لمن يكره ايران بأنه فالح بالمشاعر فقط!".

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الصحفي البيشي علق على تغريدة غادة عويس بقوله :

"خطأ

..ثوب الجزيرة مليء بالأوساخ بدءًا من خطابات بن لادن وافخاي ادرعي على شاشتها وليس انتهاء بزيارة شمعون بيريز للقناة .. وهذا لا يطهره تدارك مذيعة ساقطة ولو استخدمت كل معقمات الأرض."



تغريدة الصحفي السعودي محمد البيشي اثارت موجة ردود واسعة، حيث وصفها الكثير من المتابعين بالبذيئة والخارجة عن اطار الأدب.

اما المذيعة غادة عويس، فقد اعادته نشر تغريدة الصحفي السعودي محمد البيشي على حسابها وعلقت عليها بقولها: (بالشهر الفضيل صحفي سعودي اسمه محمد يعني انه مسلم من بلاد الحرمين يختار ان يصفني وهو لا يعرفني شخصيا بالساقطة.أشكر ذوقك محمد واحترامك لاسمك ودينك ووطنك،ألفاظك تؤكد ايمانك مثلما تؤكد دماء خاشقجي والحويطي والحامد وعذابات الهذلول والعودة وكل معتقلي الرأي ان نظام مبس أطهر من الجزيرة"