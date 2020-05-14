شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك يصدم الشارع العربي وينشر صور ومقاطع غرامية مثيرة وهو مع حبيبته المراهقة... شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الصور التي نشرها حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على حسابه بالانستغرام موجة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر عمر علاء مبارك صور غرامية ومثيرة تجمعه مع حبيبته في امريكا، لكنه سارع بحذفها بعد اثارت الجدل على نطاق واسع.

واحتفل عمر علاء مبارك، مع صديقته على متن طائرة هليكوبتر في سماء الولايات المتحدة الأمريكية.

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ونشر حفيد الرئيس المصري الراحل مقطع فيديو وهو يحتفل مع حبيبته بطائرة هليكوبتر، ولم يكشف عن اسم وهوية حبيبته، واكتفى بالتعليق على الفيديو والصور بعبارة :(ذكرى سنوية سعيدة)



وفي وقت سابق ظهر عمر علاء مبارك وياسين السقا برفقة فتاة داخل أحد كافيهات مدينة نيويورك الأمريكية، وظهر الإثنين وهما يرتديان زيًا أسود اللون، إضافة إلى الفتاة الموجودة معهم في الصورة.