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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: اشد من القتل والاغتصاب والشذوذو الجنسي..عصابة مسلحة تقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا في نهار رمضان وتثير رعب وهلع كل ابناء هذه المحافظة اليمنية

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