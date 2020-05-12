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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. مشاجرة بين عدد من الوافدين في حولي بالكويت...





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشاجرة عنيفة بين عدد من الوافدين بالكويت . ووفقاً لما ذكرته صحيفة “الأنباء” الكويتية، فإن المتشاجرين استخدموا العصي في شجارهم، الذي اشتعل بسبب خلاف على موقف سيارة. من جانبها ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة حولي، في دولة الكويت، القبض أطراف المشاجرة ، وتم تحويلهم لجهة الاختصاص .







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