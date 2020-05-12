شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الانتقالي يعلن قبل قليل جائزة نصف مليون درهم عدا ونقد لمن ياتيه براس هذا القيادي الجنوبي..لن تصدق من هو ( صورة + الاسم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن رجل الاعمال علي محسن الضالعي وهو واحد ن اثرياء الجنوب ويقيم في الخارج عن جائزة كبيرة قدرها نصف مليون درهم لمن ياتيه برأس الشيخ وليد بن ناصر الفضلي .

وحرض الضالعي على سفك الدماء بين ابناء النمحافظات الجنوبية وقال لقد ادبنا الخونة وسحقناهم واجبرناهم على الفرار الى الشمال والان عادوا لنا عن طريق هادي الذي اصبح بقدرة قادر رئيسا لليمن .

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وفي اشارة الى احداث يناير المؤسفة التي تبكي كل جنوبي عاد الضالعي ليقلب المواجع والالام ويهدد ابناء محافظتي ابين وشبوة قائلا ( اضاف الجميع يدركون ان ابناء الضالع مقاتلين اشداء وكما فعلنا في يناير العظيم سنغيد الكرة وسنجعل ابناء ابين خدم في منازلنا ةمكنسين في الشوارع . )

وكان الشيخ وليد بن ناصر الفضلي، قد وجه دعوة المُغرر بهم في صفوف مليشيا_المجلس_الانتقالي في زنجبار والعاصمة المؤقتة عدن إلى التسليم والوقوف إلى صف الدولة.

وقال الفضلي الذي يرأس اللقاء التشاوري لقبائل أبين أن الدولة هي حضن الجميع حاثاً قوات الجيش الوطني على اليقظة والحذر وعدم السماح بأي تجاوزات والحفاظ على المرافق العامة.

وأضاف الفضلي في تغريدات له على تويتر"عبث مليشيا_الانتقالي طال وصبر الدولة انتهى ولابد من إعادة الأمور إلى نصابها فعودة مؤسسات الدولة إلى زنجبار وعدن مطلب المواطنين الذي أنهكتهم الأزمات والكوارث وليس أقلها سيطرة العصابات على مصائر حياتهم".