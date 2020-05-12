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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. قوات الانتقالي تدق ساعة الصفر وتباغت الجميع بتوجيه ضربة ساحقة وتوجه للجنرال الاحمر لن تقوم له بعدها قائمة لا في الشمال ولا في الجنوب (فيديو)

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