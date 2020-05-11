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أخيرًا .. العرافة اللبنانية "ليلى عبداللطيف" تفرح كل العالم وتعلن عن هذا الخبر السار .. شاهد (فيديو)

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الرياض - رنا عبدالله - أخيرًا .. العرافة اللبنانية “ليلى عبداللطيف” تفرح كل العالم وتعلن عن هذا الخبر السار .. شاهد (فيديو)

أطلت ليلى عبد اللطيف مؤخرا ضيفة في برنامج "لازم نحكي" على شاشة "لنا" السورية مطلقة سلسلة من التوقعات الجديدة.

 99419906

 

إليكم أبرزها :

لقاح ليس قريباً لكنهم سيجدونه فيما بعد

الفترة المقبلة ستكون خطيرة جدا خصوصا في الشهرين المقبلين

أعداد المصابين في لبنان وسوريا لن يكون كبيرا

الدولار في لبنان سيتخطى الـ 3000 ليرة

اغتيالات لشخصيات مهمة في لبنان ودول العالم

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لا حلول للبنان إلا بعد شهر حزيران

حكومة الرئيس حسان دياب لن تستمر

الرئيس السوري بشار الأسد سيكون أقوى مما مضى

افتتاح كل السفارات العربية والأجنبية في سوريا وبدون استثناء

الرئيس بشار الأسد ببدلة العسكر إلى جانب الجيش السوري بحدث هام

العلاقات اللبنانية ـ السورية ستعود إلى مجراها الطبيعي وبشكل أقوى من السابق

الجيش السوري يستعيد منطقة إدلب بالكامل

 

 

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