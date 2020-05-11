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الرياض - رنا عبدالله - أخيرًا .. العرافة اللبنانية “ليلى عبداللطيف” تفرح كل العالم وتعلن عن هذا الخبر السار .. شاهد (فيديو)
أطلت ليلى عبد اللطيف مؤخرا ضيفة في برنامج "لازم نحكي" على شاشة "لنا" السورية مطلقة سلسلة من التوقعات الجديدة.
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إليكم أبرزها :
لقاح كورونا ليس قريباً لكنهم سيجدونه فيما بعد
الفترة المقبلة ستكون خطيرة جدا خصوصا في الشهرين المقبلين
أعداد المصابين في لبنان وسوريا لن يكون كبيرا
الدولار في لبنان سيتخطى الـ 3000 ليرة
اغتيالات لشخصيات مهمة في لبنان ودول العالم
لا حلول للبنان إلا بعد شهر حزيران
حكومة الرئيس حسان دياب لن تستمر
الرئيس السوري بشار الأسد سيكون أقوى مما مضى
افتتاح كل السفارات العربية والأجنبية في سوريا وبدون استثناء
الرئيس بشار الأسد ببدلة العسكر إلى جانب الجيش السوري بحدث هام
العلاقات اللبنانية ـ السورية ستعود إلى مجراها الطبيعي وبشكل أقوى من السابق
الجيش السوري يستعيد منطقة إدلب بالكامل
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