الرياض - رنا عبدالله - عــــاجل .. اغتيال الفنانة ”نانسي عجرم“ قبل قليل بطلقات مسدس كاتم صوت .. و زوجها فادي الهاشم يصاب بنوبة قلبية .. شاهد

2020/05/11 الساعة 10:01 صباحاً (المراسل اليمني)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن اغتيال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بعد قضية مقتل الشاب السوري في منزلها .

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وقد أوضحت مصادر مقربة من الفنانة نانسي عجرم، اليوم، حقيقة الأنباء التي تتحدث عن اغتيالها بطلقات مسدس كاتم صوت بسب الازمة التي مرت بها مؤخرا .

وأكدت المصادر أن الخبر مجرد شائعة من الشائعات التي تهدف للنيل من الفنانة اللبنانية خلال الأيام الأخيرة

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