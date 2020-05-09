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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الان: أمير قطر بين الحياة والموت .. والعائلة الحاكمة تستعين بفريق طبي امريكي بينهم يهود ..(تفاصيل طارئه الان)

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كشف الصحفي الفرنسي نادر علوش، عن تدهور حالة أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقال “علوش”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن العائلة المالكة القطرية، استعانت بفريق طبي من الولايات المتحدة، يضم اثنين من الأطباء اليهود لعلاج والد تميم حاكم إمارة قطر. وأضاف: “أمير قطر السابق بين الحياة والموت بعد التقاطه فيروس كورونا، تم إرسال فريق من الأطباء الأمريكيين.. من بينهم 2 من اليهود..”.



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