شكرا لمتابعة خبر عن ورد الآن: فلكي شهير يكشف للعالم سر الكارثة الفضائية الكبرى التي تقترب من الأرض في 15 رمضان الجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الآن: فلكي شهير يكشف للعالم سر الكارثة الفضائية الكبرى التي تقترب من الأرض في 15 رمضان الجاري

نفى الفلكي اليمني أحمد الجوبي حقيقة الانباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن وجود نيزك كبير سيضرب الارض منتصف رمضان الجاري.

وفي منشورات له قال الفلكي اليمني، أحمد الجوبي، قبل قليل على صفحته في فيس بوك: “لا صحة لوجود كارثة او نيزك او أي من هذه الشائعات تحدث منتصف رمضان الجاري”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل: اشجع وزير في الشرعية يصعق الرئيس هادي ويعترف ان الانتقالي تمكن من خداع الشرعية بخطة عسكرية رهيبة واسقط هذه المحافظة خلال ساعة واحدة فقط

عاجل..واخيرا جاء الفرج وجهة دولية تحسم الجدل وتبعد الشرعية والانتقالي وتقرر بنفسها انقاذ ابناء الجنوب من فيروس كورونا القاتل الذي لا يرحم

عاجل وفي غاية الخطورة..سكان هذه المحافظة اليمنية سينقرضون من على وجه الارض وفيروس كورونا القاتل يقضى على 65 من ابناء هذه المحافظة خلال يوم واحد فقط

عاجل..الرعب والهلع يجتاح الجيش باكمله بعد الاعلان رسميا عن اصابة 14 جندي بفيروس كورونا القاتل في هذه المحافظة..ووزير الدفاع المقدشي لا يعلم باي شيء



عاجل..الاطاحة بالرئيس هادي والجنرال الاحمر والزبيدي والحوثي..وسفير يمني شهير يكشف عن الكيان الجديد الذي سيتولى حكم اليمن

عاجل..السلطات السعودية تقصم ظهور المغتربين الذين طردو من اعمالهم واصبحو من دون راتب بقرار جديد لترحيلهم من الاراضي السعودية وعلى حسابهم الخاص



عاجل..الشهيد القشيبي يباغت الحوثيين ويظهر في مدينة صعدة معقل الحوثيين ويقضي على اكبر قيادي حوثي..شاهد ( صورة صادمة لكل الحوثيين )

عاجل..ياسر اليماني يؤكد ان الرئيس هادي بخير وصحته جيدة..وعبد الباري عطوان يفضحه ويؤكد وفاة الرئيس هادي ويحدد المكان الذي توجد فيه جثة

Advertisements

عاجل: عبد الملك الحوثي يباغت كل انصاره ويعلن رسميا موافقته على كل مطالب الشيخ ياسر العواضي وشيوخ القبائل..وصرخات التكبير تدوي في كل انحاء المحافظات اليمنية

عاجل:ليس هادي ولا الحوثي ولا الزبيدي..ترامب ييتهم رسميا هذا الطرف بنشر كورونا في اليمن..ويهدد أنه مالم ينقذ اليمنيين من الفيروس فإن امريكا ستزيله من الوجود

ليس لحم الخنزير: نوع من اللحم حرمه الله ورسوله في الكتاب والسنة ولكن المسلمين في العالم العربي والاسلامي يعتبرونها وجبة عصرية لذيذة ويتناولونها حتى في رمضان

عاجل..السلطات السعودية تباغت المفتربين اليمنيين والسودانيين بفتوى تجبرهم بالقوة على الافطار وعدم صيام شهر رمضان لهذا السبب الصادم الذي لا يخطر على البال

عاجل:ليس من اليمن ولا من ليبيا..ولي عهد ابو ظبي يتلقى خبر صاعق اجبره على البكاء وذرف الدموع من شدة القهر وجعل كل حكام الامارات يشعرون بالرعب والهلع

عاجل: واخيرا الحوثيين يخضعون ويرفعون الراية البيضاء ويوافقون على مطالب الشيخ ياسر العواضي..والحوثي شخصيا يعلن رسميا القبض على قتلة جهاد الاصبحي

عاجل: قناة المسيرة تقطع كل برامجها وتباغت الجميع بخبر عسكري صاعق قلب الامور راسا على عقب وجعل الشيخ ياسر العواضي وشيوخ البيضاء يسجدون شكرا لله

عاجل:منصب رفيع لتوكل كرمان في امريكا سيجعلها قادرة على توجيه ضربة ساحقة للسعودية او للامارات او للرئيس هادي والزبيدي والحوثي وبموافقة امريكية ( صورة )

وواصل قوله في منشور لاحق“يخاف كثير من الناس أن يضرب جرم سماوي الكرة الأرضية مما يتسبب الى دمار هائل وفي حقيقة الأمر أن الكويكب المسمى OR2 مر على مسافة 6 مليون كم من الأرض يوم ?? ابريل ????م عند الساعة ?? ظهرا و ?? دقيقة بتوقيت اليمن ثم بعدها اتجه نحو الفضاء فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.”

وكان علماء فلك يتوقعون أن يرغم المذنب العملاق الناس على البقاء في منازلهم أثناء مروره قرب الأرض.وكانت الصخرة العملاقة التي تسمى 1998-OR2، انتهكت مبادئ التباعد الاجتماعي في المجرة التبانة، يوم الأربعاء الماضي 29 ابريل 2020، بمرورها على بعد أربعة ملايين ميل من كوكب الأرض، ما يعني شبه اصطدام بلغة الفضاء.

ويبلغ طول النيزك ميلين وعرضه 1.2 ميل، وسيكون الأكبر الذي يمر قرب الأرض خلال هذا العام.وتظهر صور جديدة التقطها مرصد أريسيبو في بورتوريكو، النيزك وهو يتجه نحو الأرض بسرعة 19500 ميل في الساعة، وعلى سطحه عدد من النتوءات.

وبسبب حجمه وقربه من الأرض، فقد صنفه مركز الأجسام القريبة من الأرض على أنه “كويكب خطير محتمل”