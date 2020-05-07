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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الان.. وفاة "حسن نصر الله" فجر اليوم متأثرا باصابته بهاذا المرض الخطير ..وقناة تلفزيونية تكشف تفاصيل ماحدث والحزن يجتاح لبنان ..(تفاصيل مرعبه)



قال ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي نقلًال عن وسائل إعلام لبنانية، أن أمين عام حزب الله اللبناني "حسن نصر الله" توفي فجر اليوم بعد نقله منذ 4 أيام إلى مستشفى الرسول الأعظم بالضاحية الجنوبية فى لبنان، إثر إصابته بفيروس كورونا . وكشفت مصادر لبنانية أن نصر الله الأمين العام لـ "حزب الله"، نُقل قبل أربعة أيام إلى مستشفى الرسول الأعظم بعد تدهو حالته الصحية ، مشيرة إلى أن “حزب الله” شدّد الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش على الحواجز في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد نقل نصر الله إلى المستشفى. الجدير بالذكر ان حزب الله والجهات الرسمية اللبنانية لم يعلقو على الخبر المتداول حتى الان . وتجدر الاشارة ايضا إلى أن القناة الاسرائيلية13 ، كانت قد اعلنت قبل ايام إصابة مسؤولين كبار بحزب الله بفيروس كورونا بعد لقاء جمعهم بمسؤولين ايرانيين وأكدت القناة أن زعيم حزب الله حسن نصر الله كان من بين المصابين ووضع في حجر صحي ،وسط تدهور كبير في حالته الصحية حسب قولها كما كتبت الإعلامية اللبنانية، ماريا معلوف، عبر حسابها في تويتر أن أوساط إعلامية تداولت أنباء عن إصابة حسن نصرالله بفيروس كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي إلى لبنان بأسابيع . وأضافت أن هناك تعتيما مطلقا على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد أن أحدهم مصاب بالفيروس.

