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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الحوثيين يرعبون العالم ويبتكرون طريقة مخيفة لا تخطر على البال للتعامل مع من توفي بفيروس كورونا القاتل..لن تصدق ماذا يفعلون بالجثة

2020/05/05 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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