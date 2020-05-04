شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيصل القاسم يكشف عن نبوءة مرعبة : هذة الدولة العربية ستحترق خلال الأيام القادمة وسوف يتم احتلالها وتهجير شعبها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف الإعلامي السوري مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم ، عن نبوءة مرعبة بشأن دولة عربية ، مشيرًا إلى أنها ستشهد أحداث غير جيدة لها.

وقال فيصل القاسم في تغريدة على حسابه بـمنصة "تويتر" : سيحترق لبنان وسيستنزف وسيتم تهجير شعبه، وربما يواجه سيناريو أسوأ من السوري، كل ذلك مقدمات واضحة المعالم كي يتدخل الضباع الكبار ويرسلوا قواتهم بحجة إنقاذ لبنان...انتظروا الشرطة العسكرية الروسية في شوارع بيروت ذات يوم.

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وفي تغريدة أخرى تحدث فيصل القاسم عن زوجة الرئيس السوري بشار الأسد ، وكشف عن معلومات وصلته بشأنها حسب قوله .

وقال : "من مصادري الخاصة حالة استياء غير مسبوقةفي أوساط العلويين من أسماء الأسد.وقد بدؤوا يلفقون عليها بعض القصص،وآخرها أنها من أصل تركماني،لكن أسماء مو شايلة كل العلويين من أرضهن وراح تعمل فقط إللي براسها وإللي مو عاجبو بضرب راسو بقاعدة حميميم.كفو بيت الأخرس أخذوا بثأر كل السنة في سوريا" .