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عدن - ياسمين عبدالعظيم - قال المذيع بقناة الجزيرة فيصل القاسم ان هناك حالة استياء فير مسبوقة في اوساط العلويين بسوريا بسبب "أسماء الأسد" ، زوجة الرئيس بشار الأسد . واضاف فيصل القاسم أن العلويين بدأوا يلفقون القصص على أسماء الأسد ، والتي كان آخرها قولهم انها من اصل تركماني . ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • عاجـــل : فيصل القاسم يفاجئ السوريين ويكشف سرا خطير عن "أسماء الاسد" ..(صور) • عاجـــل : طبول الحرب تقرع بين واشنطن وطهران .. القوات الامريكية في الخليج تطلق النار على زوارق إيرانية .. والحرس الثوري يرد بالصارم البتار ..(تطورات طارئة) • بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور) • الممثلة "مايا خليفة" تظهر في عمل جديد مع فنان مصري شهير .. وموجة غضب كبيرة تجتاح الشارع المصري بعد تسريب هذا الفيديو ..شاهد Advertisements • عاجـــل :سفن ايرانية تنصدم بمدمرة امريكية في مياة الخليج وسقوط عشرات القتلى والجرحى .. والحرس الثوري الإيراني يرفع درجة الاستعداد ويوجه رسالة تحذير للقوات الامريكية • عاجـــل : عقاب شديد .. وكما تدين تدان .. شاهد تمساح عملاق يلتهم الفنان رامز جلال وينتقم للفنانيين الذين تعرضو لمقالبه ..(فيديو مرعب) • عاجـــل : مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يعلن عن قرار روسي يطيح بـ بشار الأسد من رئاسة سوريا وإنهاء الحرب • تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد ----------------------- واوضح فيصل القاسم ان أسماء الأسد غير مهتمه بتلك القصص ولا شايلة هم العلويين وتعمل الذي براسها حسب قوله .

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