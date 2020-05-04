شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: قبيلة شرسة تدق ساعة الصفر وتساند الشيخ ياسر العواضي بعمل شجاع قصم ظهر ابو علي الحاكم..شاهد بالصور مافعلته القبيلة( 4 صورة قهرت الحوثيين ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: قبيلة شرسة تدق ساعة الصفر وتساند الشيخ ياسر العواضي بعمل شجاع قصم ظهر ابو علي الحاكم..شاهد بالصور مافعلته القبيلة( 4 صورة قهرت الحوثيين )

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