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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو .. تنبيه سكان هذه «المحافظات» بإخلاء منازلهم «فوراً»

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، في نشرته التحذيرية الصادر عنه مجدداً من تدفق السيول والتدني في مدى الرؤية الأفقية والانهيارات الصخرية والطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتوقع المركز هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية عموماً.

كما أشار إلى أن الأمطار ستمتد شرقاً نحو أجزاء من الهضاب الداخلية، لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظات الضالع، لحج، أبين، البيضاء، شبوة، مأرب والجوف وذلك خلال فترتي الظهيرة والسماء وقد تمتد حتى فترات متأخرة من الليل. كما توقع المركز أن تشمل الامطار أجزاء من صحارى محافظات مأرب، الجوف، حضرموت والمهرة والمناطق الساحلية بوجه عام والمناطق المحاذية لها عموماً وكذا أرخبيل سقطرى. وذكر أن الشابورة المائية والضباب ستتشكل على منحدرات محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز، الضالع، لحج، أبين وأجزاء من مرتفعات محافظات البيضاء، شبوة وحضرموت.

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