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عدن - ياسمين التهامي - شاهد التحديث اليومي من منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا في اليمن والدول العربية .. (ارقام صادمة)





نشرت منظمة الصحة العالمية عبر مكتبها الإقليمي لشرق المتوسط، قبل دقائق، التحديث اليومي لمرض فيروس كورونا الذي يبيّن عدد الإصابات والمتعافين والوفيات لعدد من دول شرق المتوسط من بينها اليمن. ويشير البيان الذي حصل "المشهد الدولي" على نسخة منه، إلى تسجيل اليمن 6 حالات إصابة بالفيروس، ولم يشر البيان إلى تسجيل أي حالة وفيات في اليمن، كما لم يشر إلى تسجيل أي حالة تعافي من الفيروس، ويعيد "المشهد الدولي" نشر البيان.





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