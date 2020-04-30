شكرا لمتابعة خبر عن عاجل وخطير..مشرف حوثي يبكي كل اليمنيين من شدة القهر بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا بفتاة يمنية وجدها وحيدة داخل منزلها..لن تصدق ماذا فعل بالفتاة البريئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..مشرف حوثي يبكي كل اليمنيين من شدة القهر بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا بفتاة يمنية وجدها وحيدة داخل منزلها..لن تصدق ماذا فعل بالفتاة البريئة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطير..مشرف حوثي يبكي كل اليمنيين من شدة القهر بعد قيامه بعمل فاضح ومحرم شرعا بفتاة يمنية وجدها وحيدة داخل منزلها..لن تصدق ماذا فعل بالفتاة البريئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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