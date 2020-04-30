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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: بعد اجتياح الرعب والهلع سكان عدن..منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتتهم وزير الصحة اليمني بالكذب والخداع لتحقيق اغراض سياسية



وجه مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال انتشار الاوبئة ومكافحة فيروس القاتل ويعملون لدة منظمة الصحة العالمية وزير الصحة اليمني بالكذب والخدع وترويع الناس لتحقيق اغراض سياسية .

وقال الخبير الدولي ماكولي فيريتش الذي يعمل لدى منظمة الصحة العالمية في تصريح لموقع كوفيد91 ان اليمن لا يمتلك الامكانيات الطبية التي تمكنه من اكتشاف ان اصابة بعض الاشخاص هو فيروس كورونا ام لا.

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عاجل: بعد اجتياح الرعب والهلع سكان عدن..منظمة الصحة العالمية تباغت الجميع وتتهم وزير الصحة اليمني بالكذب والخداع لتحقيق اغراض سياسية

واضاف " هان نوع ن الحمى يمكن ان تقضي على الشخص خلال 24 ساعة فقط ، وفي اعتقادي ان وزير الصحة اليمني اعلن الاصابة بالفيروس لتحقيق اغراض سياسية بسبب الوضع الحالي في العاصمة المؤقتة عدن.

من جهة اخرى كشف تقرير صادر عن فريق الترصد الوبائي في العاصمة المؤقتة عدن، عن سبب حالات الوفاة المفاجئة بمديرية المنصورة والتي أثارت الهلع من انتشار وباء كورونا في المدينة التي تعيش أوضاعا مضطربة.

وقال التقرير، أنه تم تعقب أسباب حالات وفاة مواطنين إثر حميات مجهولة في مديرية المنصورة بلوك ۳۱ مشتبهة بفيروس كورونا.

وأشار التقرير الى أنه تم خلال النزول الوقوف على حالات ثلاث وفيات؛ اثنين في بلوك ۳۱ و واحدة في كابوتا؛ وكانت الحالات المتوفية لم تخالط حالات قادمة من الدول الموبوءة بالكورونا.

ونوه التقرير إلى أن الحالات هي حميات أعراضها تتطابق مع التعريف القياسي لحمى الضنك أو مرض الشكنجونية. وأوصى التقرير بالتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ القرارات المناسبة بخصوص شفط المياه الراكدة في أحياء وشوارع المديرية بسبب هطول الأمطار.

و دعا التقرير الى وضع معالجات لانقطاعات المياه المتكررة في المنصورة، وإصلاح تسريبات شبكة المياه، بالإضافة إلى تنفيذ حملات رش حشري في شوارع المديرية وداخل المنازل.

يذكر أن مديرية المنصورة بعدن شهدت وفاة ثلاث حالات من أسرة واحدة بمرض غامض، اثنين منهم يقطنون في بلوك 31، وآخر يسكن منطقة كابوتا، كانوا يعانون من ضيق في التنفس وسعال حاد، اشتبه بأنها لوباء كورونا.