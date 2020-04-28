ورد الان : مسؤول أميركي كبير يحذر من "سيناريو مرعب" خلال الشهرين المقبلين ( تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - تبدأ ولايات أميركية أخرى في رفع قيود فيروس كورونا هذا الأسبوع على الرغم من تحذيرات كثير من خبراء الصحة العامة، ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه البيت الأبيض ارتفاع معدل البطالة هذا الشهر إلى 16 في المئة أو أكثر.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت للصحفيين، إنه من المرجح أن يرتفع معدل البطالة إلى 16 في المئة أو أكثر في أبريل. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف هاسيت: “أعتقد أن الشهرين المقبلين سيبدوان مرعبين”، مضيفا “سترون أعدادا أسوا من أي شيء رأيناه من قبل”.



مسؤول أميركي كبير يحذر “سيناريو مرعب

ويقول خبراء الصحة إن زيادة التفاعل الإنساني يمكن أن تطلق موجة جديدة من حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورنا شديد العدوى والذي قتل ما يقرب من 54 ألف أميركي حتى الآن.