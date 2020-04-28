شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة رامز جلال تتجلى في بنطلون ياسمين صبري والصدمة تصيب الوسط الفني وتحبط معجبي البرنامج؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فضيحة رامز جلال تتجلى في بنطلون ياسمين صبري والصدمة تصيب الوسط الفني وتحبط معجبي البرنامج؟



في فضيجة لجيدة لرامز جلال لفتت الملابس التي ارتدتها الفنانة ياسمين صبري في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي أذيع اليوم عبر فضائية "إم بي سي مصر، أنظار مشاهدي البرنامج". ارتدت ياسمين صبري بنطلون وتي شيرت بسيطا، دون وضع الكثير من المساحيق التجميلية، ولا فورمة شعر مميزة، ما يشير إلى معرفتها مسبقا بنوعية البرنامج الذي تظهر فيه، وأنها في برنامج مقالب، وليس برنامجا حواريا على "كرسي الاعتراف" كما تم الاتفاق معها. المعروف أن ياسمين صبري لا تظهر في أي برنامج إلا وهي في أفضل إطلالة، حيث تحرص على ارتداء فساتين في منتهى الأناقة، كما تهتم بمكياجها وتسريحتها بشكل لافت، كما حدث في برامج "مع منى الشاذلي"، و"صاحبة السعادة" وغيرهما، حيث خطفت الأنظار بأناقتها، خلافا لما حدث اليوم من ظهور خافت في برنامج يفترض أنه يصور في دبي، عاصمة الأناقة. كانت ياسمين صبري علقت علي حلقتها مع رامز جلال في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال، وكتبت من خلال حسابها الشخصي على تويتر تعليقا على صورة زوجها أحمد أبوهشيمة : " وسيد الرجاله " . دخلت الفنانة ياسمين صبري في صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر". ووقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم السبت والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال. قدم رامز جلال، ضحية الليلة في مقلب «رامز مجنون رسمي»، بطريقة كوميدية، قائلًا إنها فخر الإسكندرية، ونجمة الأنفوشي، وحسناء الأزاريطة. ووصف رامز جلال، ياسمين صبري بـ «وحش السوشيال ميديا نجمة إنستجرام»، مضيفا «النهاردة مش هضعف وهدوس على قلبي ولو هي ياسمين فأنا برنس المجانين».

