شكرا لمتابعة خبر عن ملياردير سعودي يطلب الزواج من فنانة مسيحية فائقة الجمال بمهر خيالي لم تحصل عليه حتى الاميرات ويضع امامها شرطان..لن تصدق ردة فعلها (صورة النجمة الحسناء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ملياردير سعودي يطلب الزواج من فنانة مسيحية فائقة الجمال بمهر خيالي لم تحصل عليه حتى الاميرات ويضع امامها شرطان..لن تصدق ردة فعلها (صورة النجمة الحسناء )

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كانت هذه تفاصيل خبر ملياردير سعودي يطلب الزواج من فنانة مسيحية فائقة الجمال بمهر خيالي لم تحصل عليه حتى الاميرات ويضع امامها شرطان..لن تصدق ردة فعلها (صورة النجمة الحسناء ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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