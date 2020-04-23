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عدن - ياسمين التهامي - عاجل الان" ترقبآ لما سيحدث غدآ الخميس.. الملك سلمان يصدر أوامر مرعبة و عـاجلة تهز جميع المواطنين والمقيمين في الاراضي السعودية.. شاهد !

جديد اب برس

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العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، حزمة إجراءات جديدة للحد من تفشي وباء "كورونا". وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الملك سلمان أقر جملة من الإجراءات الاحترازية، في إطار حرص المملكة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء على ما عرضته الجهات المعنية من الحاجة إلى المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" وقد تم إقرار الإجراءات الآتية أولا: يمنع على سكان مناطق المملكة الثلاث عشرة الخروج منها أو الانتقال لمنطقة أخرى . ثانيا: يمنع الدخول والخروج من المدن التالية (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) وفق الحدود التي تضعها الجهة المعنية. ثالثا: يعمل بذلك ابتداء من الساعة الثالثة عصرا من يوم غد الخميس وحتى انتهاء مدة المنع من التجول المحددة بالأمر الملكي. رابعا: لا يشمل منع التنقل الفئات التي سبق استثناؤها من منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية. خامسا: يتم تقديم وقت بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصرا في المدن التالية: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة)، وللجهة المعنية بناء على ما تقترحه وزارة الصحة زيادة ساعات منع التجول، أو منع التجول طوال اليوم في تلك المدن أو غيرها من المدن والمحافظات والمناطق، ويبدأ العمل بما ورد في هذا البند من يوم غد الخميس.: