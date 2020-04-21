شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : لأول مرة .. الفنانة السعودية أسيل عمران تتحدث عن وفاة ابنها وعلاقته بطلاقها (فيديو مثير للغاية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة السعودية أسيل عمران جمهورها بحديثها لأول مرة عن وفاة ابنها من زوجها السابق خالد الشاعر.

ورداً على سؤال عن وفاة ابنها وعن تأثير ذلك على العلاقة بينها وبين زوجها السابق خالد، أشارت أسيل خلال حلولها ضيفة ببرنامج "دبي كروز" على تلفزيون دبي، إلى أن رحيل ابنها لم ينعكس سلباً على هذه العلاقة بل أحدث جرحاً في داخلها.

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وكشفت أسيل أنها لجأت إلى مساعدة طبيبة نفسية إلى جانب أخذها قراراً داخلياً بضرورة التصدي للواقع الصعب.

كما كشفت أسيل أنها تخاف من تكرار تجربة الزواج، خوفاً من ألا يضيف لها الزواج أكثر مما يأخذ منها.

وتحدثت أسيل عمران عن طلاقها من زوجها الإعلامي خالد الشاعر قائلًة أنها انفصلت فور ما أحست بأنها لابد أن تنفصل، مبينًة: "زمان كنت أفكر في تفاصيل في علاقتنا أقول واو أسيل برافو إنك اتحملتيها سواء من طرفه أو من طرفي خليني أكون واقعية إنه كمان اتحمل".

وتابعت قائلًة: "الحين نسيت كل التفاصيل ولا أتذكرها يمكن لإن الموضوع خالص صار صفحة وانتهت، وهو ارتبط وأنا كملت في حياتي وكل واحد راح للطريق اللي يتمناه وما عاد الموضوع يعنيلي ونسيت مواقف مرينا فيها".