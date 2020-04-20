شكرا لقرائتكم خبر عن شروط عقدي قاهرته.. فوز العتيبي تفاجئ متابعيها بالحديث عن طلاقها (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدثت الناشطة فوز العتيبي عن طلاقها من زوجها أحمد الموسى، وقالت إنها اكتشفت أن الكثيرين ينتظرون انفصالها، مشيرة إلى أن شروط عقد زواجها الذي تضمن شرطا جزائيا يثير القهر لدى البعض.

وشاركت فوز العتيبي منشورا لأحد المتابعين يقول إن البث المباشر الذي ظهرت فيه فوز العتيبي برفقة زوجها مؤخرا أوصل رسالة مهمة وهي أن العقود المنفردة ليست كافية وآمنة. مضيفا في حديثه عن زوجها أنه وقّع على عقد زواج بشرط جزائي قيمته 500 ألف ريال ووجد ثغرة يسقط بها هذا الحق، لذا لا يضحك عليكم أحد ويقول إن الشروط وحدها كافية في عقود الزواج وأنه عندما تنتهي المصلحة تتكشف الأقنعة.

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من جهتها ردّت فوز العتيبي على ذلك المنشور بقولها: “اكتشفت إن فيه ناس كثير تنتظر طلاقنا وأكثر واحد حزني اذا على طول فرح واحتفل بطلاقنا وقام يتخيل سواليف من رأسه واضح شروط عقدي قاهرته لدرجة عجز يمسك شماتته لين يتأكد من الحماس”.

العتيبي تفاجئ متابعيها بالحديث عن طلاقها



يذكر أن العتيبي اشتهرت على منصات التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها، بجانب توفير خادمة، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي.