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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الفنان صلاح الوافي والفنانة شيماء محمد"نجمة غربة البن.. يتعرضون للتهديد من قبل مسلح مجهول .. ويوجة لهم هذة الرسالة الصادمة ..تفاصيل الرسالة !

جديد اب برس Advertisements ​ الفنانه والإعلامية الشابة "شيماء محمد" عن تلقيها تهديدا بالقتل من قبل شخص من خلال الفيسبوك. وقالت نجمة الجزء الثاني من مسلسل "غربة البن" شيماء محمد أن شخصا قام بالتهجم على مبنى شركة الوافي للإنتاج الفني وكان مسلحا و قام بتهديد صلاح الوافي بالقتل وقذفها وزوجها في عرضهم مبينا أنه معه توكيل من والد زوجها حسب قولها . وأكدت أنه لايوجد اي نص قانوني يتم توكيل شخص لا يستطيع تولي امور نفسه بتولي امور فتاة متزوجة اولا . وذكرت شيماء أن البعض يقول إن المتهجم عليها هو خالها مؤكدة أن الموضوع ليس أسري وان الموضوع فيه شروع بالقتل وقذف شخصي. ودعتالمنظمات الحقوقية، والجهات الأمنية للقيام بدورها بأسرع وقت. يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل"غربة البن" سيتم عرضه في رمضان وقد غادر عدد كبير من نجوم الجزء الاول المسلسل كسالي حماده وافنان الوصابي وعمار العزكي المسلسل وحل محلهم الإعلامية الشابة شيماء محمد وكمال طماح.

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