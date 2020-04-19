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صنعاء - ياسمين الخيامي - رئيس عربي يتجول في الأرياف بعد منتصف الليل ويصف نفسه بـ”عمر بن الخطاب” .. شاهد من يكون (فيديو)

برر الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الاتهامات التي وجهت إليه بخرق حظر التجول الليلي، بزيارته مناطق ريفية، وتجمّع المواطنين قربه، بالقول إنه قام بذلك “حتى لا يراه أحد أسوة بالفاروق عمر بن الخطاب”.

وقال سعيّد في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن القومي: “ذهبنا إلى أماكن لم أذهب إليها من قبل في الأرياف، ولا أريد أن أحمل معي آلة تصوير لأنني لا أريد أن يتداول زيارتي الناس”.

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رئيس عربي يتجول في الأرياف بعد منتصف الليل ويصف نفسه بـ”عمر بن الخطاب” .. شاهد من يكون (فيديو)

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وتداول نشطاء تونسيون مقاطع فيديو، أمس الجمعة، عن زيارة سعيّد تُظهر تجمع عدد كبير من المواطنين ليلاً عند قدومه إليهم.

رئيس عربي يتجول بعد منتصف الليل

في الوقت الذي علق الرئيس بأنه لا يدري كيف تجمع الناس.

وكان ظهور سعيّد وسط جمع من المواطنين ليلًا قد أثار جدلًا واتهامات له بخرق حظر التجول وكسر إجراءات الحجر الصحي العام.

وأثارت الواقعة استنكار واستهجان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبروا أن رئيس الدولة ساهم بطريقة غير مباشرة بكسر قرار حظر التجوال وقرار الحجر الصحي العام، مشيرين إلى أن تزاحم المواطنين وتدافعهم يعرضهم ويعرض الشخص الأول في البلاد، وأعوان الأمن المرافقين له لخطر الإصابة بالفيروس، خاصة أن المواطنين لا يضعون أقنعة واقية.