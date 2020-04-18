عــــاجل : السلطات السعودية تزف بشرى سارة للمواطنين في شهر رمضان.. وحالة من الفرح تعمم المملكة

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، عن بشرى سارة للسعوديين، خلال شهر رمضان القادم.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الوزارة أودعت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رجب، بأثر رجعي للمستفيدين الذين أسقطوا الشهر الماضي، قبل أن تجري إعادتهم لاحقًا.

يأتي هذا، عقب قرارات الوزارة التي اتخذتها للتخفيف عن المستفيدين، من آثار التبعات والتدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية، التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بمد فترة عدم إسقاط أي مستفيد ضماني للشهرين القادمين (شعبان ورمضان)، حيث يشمل القرار جميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ممّن يجب إسقاطهم بسبب عدم تحقيق الشروط والأهلية، إمّا لانتهاء الخدمة المقررة أو لانتهاء فترة التمكين أو غير ذلك، باستثناء حالة وفاة المستفيد.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يأتي تماشيًا مع المسؤولية المجتمعية المنوطة بالوزارة تجاه الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي في المملكة، خصوصًا أن إعادة شمول بعض الفئات تتطلب مراجعة بعض الدوائر الحكومية لإحضار بعض المستندات المطلوبة.

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وكانت المعاشات المودعة لشهر رجب بأثر رجعي قد بلغت (19,578,541) مليون ريال، حيث أودعت الوزارة في وقت سابق، ما يتجاوز ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر شعبان للعام الجاري.

وبحسب الأرقام الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن عدد المنتفعين والمنتفعات من الضمان يبلغ 920 ألف حالة مسجلة في سجلات الوزارة، وهم موزعون على المكاتب الضمانية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وتأتي عمليات الإيداع في ظل حالة الطوارئ في السعودية، والاجراءات الاحترازية المتخذة من أجل مواجهة جائحة كورونا العالمية، والتي بلغت نحو 4033 حالة إصابة في المملكة.





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