عــــاجل : مصرع قيادي حوثي بارز يقود لواء عسكري ( الأسم + تفاصيل )

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عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي الحوثي "أصيل محمد علي الحالمي البحري" اركان حرب لواء ابو جبريل التابع للمليشيات الحوثية اثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الشرعية في جبهة " صرواح " .

وفشلت ميلشيا الحوثي في استعادة المواقع التي كانت تتمركز فيها في جبهة صرواح التي باتت في معظمها بقبضة الجيش الوطني . شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اليمن السعيد Advertisements

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